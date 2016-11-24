Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-Bab operasyonunda gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonunu yürüten Türk askeri birliğine yönelik saldırıda 8 asker yaralandı. Yaralılar askeri helikopter ve ambulanslarla Kilis ile Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı. 3'ü helikopter ile biri kara ambulansı ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen 4 yaralı askerden 3'ünün şehit olduğu bildirildi. Yaralı askerlerden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mehmet Bulut

