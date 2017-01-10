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Son dakika haberi... Gaziantep'te çatışma çıktı

Son dakika... Gaziantep'te çatışma çıktı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi 1 polis de yaralandı. Çok sayıda silah sesi duyuldu.

Son dakika haberi... Gaziantepte çatışma çıktı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma - Foto Galeri

10 Ocak 2017 15:43
Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmada öldürülen teröristin görüntüsü - Tıkla İzle

Gaziantep'te çatışma çıktı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde çatışma yaşandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı.
Emniyet etrafındaki iş merkezlerine giriş çıkış yasaklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde çatışma yaşandı. Polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı.Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş Güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu.lunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada;

“İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Etiketler: canlı bomba, çatışma, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, gaziantep il emniyet müdürlüğü


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Toplam Yorum (1)

  • midyatlı : 10 Ocak 2017, Salı 15:09
    00
    Allahın gazabı üzerinizde olsun teröristler bu vatanı bölemiyeceksini
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