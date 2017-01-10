Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Son dakika haberi! Gaziantep'te hareketli saatler

Son dakika haberi! Gaziantep'te hareketli saatler

Gündüz Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişiminde bulunulan Gaziantep'te akşam saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Saldırı düzenleneceği iddiasıyla ihbar edilen bir aracı durduran polis, araçtan yaya olarak kaçan şahısların peşine düştü.

Son dakika haberi! Gaziantepte hareketli saatler

10 Ocak 2017 20:13
Polisten kaçan şüpheli şahıslar yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri akşam saatlerinde çalıntı olduğu ve terör saldırısında kullanılabileceği ihbarı alınan 03 UE 626 plakalı aracın peşine düştü. “Dur” ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri, Kavaklık mesire alanında aracı kıstırmayı başardı. Araçtan inen biri kadın 3 kişi olduğu ileri sürülen şahıslar kaçmaya başladı. Polisler havaya uyarı ateşi açarak, şahısların peşine düştü. Olayla ilgili bir şahıs yakalanırken, 2 kişinin arandığı iddia edildi. Aracın bagajı ise kontrollü olarak patlatıldı. 

Valiliten açıklama

Gündüz Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişiminde bulunulan Gaziantep'te akşam saatlerinde hareketli saatler yaşandı. Saldırı düzenleneceği iddiasıyla ihbar edilen bir aracı durduran polis, araçtan yaya olarak kaçan şahısların peşine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri akşam saatlerinde çalıntı olduğu ve terör saldırısında kullanılabileceği ihbarı alınan 03 UE 626 plakalı aracın peşine düştü. “Dur” ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri, Kavaklık mesire alanında aracı kıstırmayı başardı. Araçtan inen biri kadın 3 kişi olduğu ileri sürülen şahıslar kaçmaya başladı. Polisler havaya uyarı ateşi açarak, şahısların peşine düştü. Olayla ilgili bir şahıs yakalanırken, 2 kişinin arandığı iddia edildi. Aracın bagajı ise kontrollü olarak patlatıldı. 

Lider Olgun - Mehmet Bulut - Serhat Demir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç