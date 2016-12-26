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Son dakika haberi! George Michael hayatını kaybetti...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! George Michael hayatını kaybetti...

26 Aralık 2016 07:09
Son dakika haberi! George Michael hayatını kaybetti... - Tıkla İzle

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti. Michael'in ölümünü menajeri açıklarken, şarkıcının Pazar günü Oxfordshire'daki evinde öldüğünü söyledi.

GEORGE MICHAEL KİMDİR?

George Michael, 25 Haziran 1963 doğumlu İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilir , aynı zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biridir. Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou’dur.

Michael, sanat kariyeri boyunca sayısız rekor ve başarıya imza atmış, başta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almış, 100 milyonu aşkın satış başarısı elde etmiştir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapında yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü şarkıları yazmış, bestelemiş ve yorumlamıştır. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almıştır. Michael'in tüm orijinal albüm çalışmaları İngiltere'de bir numaraya kadar yükselmiştir ve tüm şarkıları Top 40'da yer almıştır. Sadece Cowboys & Angels bu başarıyı yakayalayamamıştır, her ne kadar şarkı hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından hoş karşılanmış olsa da. George Michael hem ABD hem de İngiltere tarihinde en çok bir numara şarkı hiti olmuş müzisyenler arasındadır.

George Michael aynı zamanda birçok sanatçıya örnek olmuştur. Bunlar arasında Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams vardır. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulması ve video kliplerin 80'lerde gelişmesinde en büyük rolü olan üç şarkıcıdan biridir. Video kliplerindeki başarısı ona Video Vanguard ödülü kazandırmıştır. George Michael, bunun dışında siyasi görüşleri, yardım çalışmaları ile de dikkat çekmektedir.

Etiketler: George Michael


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