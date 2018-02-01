Son dakika haberi: Hakkari'de hain saldırı: 1 şehidimiz var

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesindeki askerlere terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün saat 10.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca Güven Dağı’nda bulunan askerlere roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.