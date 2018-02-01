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Son dakika haberi: Hakkari'de hain saldırı: 1 şehidimiz var

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı bölgesinde bulunan askerlere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Son dakika haberi: Hakkaride hain saldırı: 1 şehidimiz var

01 Şubat 2018 12:14
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehidimiz var - Tıkla İzle

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesindeki askerlere terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün saat 10.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca Güven Dağı’nda bulunan askerlere roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

 

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