Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatı esnasında TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 askerin şehit olduğunu, 11 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 9 Şubat 2017 tarihinde saat 08.40 sularında Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır” denildi.

Putin, Erdoğan'ı aradı

Rusya Federasyonu yetkililerinin söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ettiği ve üzüntülerini ilettikleri belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve çalışmaların iki tarafça sürdürüldüğü vurgulandı. Öte yandan, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak üzüntülerini belirttiği ve başsağlığı dileğinde bulunduğu ifade edildi.

Şehit sayısı 5'e yükseldi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan Türk birliğine düzenlenen saldırıda 4 asker daha şehit oldu. Şehit sayısı 5'e yükseldi.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi. Şehit askerlerin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen naaşlarının yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.

Çatışmalar şiddetlendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde devam eden operasyonda, terör örgütü DEAŞ’in elinde bulunan El Bab şehrini kuşatan Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), şehir merkezine ilerliyor. Çevre köyleri DEAŞ'tan temizleyen ÖSO, terör örgütüne ağır darbe vuruyor. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda, El Bab kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi için operasyonlara hız verildiği ve DEAŞ'la sıcak temas sağlandığı görülüyor.

ÖSO birlikleri El Bab kapısında

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri bu sabah itibariyle Suriye'nin El Bab kenti girişine ulaştı.

Gece boyunca çatışmaların şiddetli şekilde devam ettiği Halep-El Bab yolunda ilerleyiş gösteren ÖSO askerleri, bu sabah itibariyle DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'ın güneybatı kapısına giriş yaptı.

ÖSO askerlerinin çektiği cep telefonu görüntülerinde, birliklerin tekbir sesleri ile ilerledikleri Halep- El Bab yolunun sonunda kentin girişinde DEAŞ militanları ile yaşanan sıcak çatışmaların olduğu gözlendi.

Stratejik köy DEAŞ’tan alındı

Suriye’de El Bab’a 2 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip Bizaa köyü DEAŞ’tan alındı.

Suriye’de Halep’in kuzeydoğusunda yer alan El Bab’ta yoğun çatışmalar yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, El Bab’ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyünü DEAŞ’tan geri aldı. Halep-Bab yolunu alan Özgür Suriye Ordusu, Bizaa köyünü üç taraftan kuşattı. Bizaa köyü, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından terör örgütü DEAŞ’tan alındı.

Bölgede çatışan Özgür Suriye Ordusuna bağlı tugaylar, Halep-Bab yolunun alındığını ifade ederek, saatler içinde El Bab içinde olacaklarını dile getirdi. Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade eden tugaylar, Fırat Kalkanı'nın üçüncü aşamasında olduğunu dile getirdi.

El Bab’ın 2 kilometre doğusunda, Türkiye-Suriye sınırına da 30 kilometre uzaklıkta yer alan Bizaa köyü, terör örgütü DEAŞ’ın bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor.

TSK: “58 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde, topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. TSK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda bugüne kadar bin 910 kilometrekare alan ile 229 meskun mahallin kontrol altına alındığı belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının baskı altına alındığı ifade edildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, bir karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve bir silahlı aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan, koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda barınma maksatlı kullanılan 10 bina, bir tünel girişi, bir savunma mevzii ve bir zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, daha önce kuşatılmış olan El Bab’ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepelerin Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildiği bilgisi verildi.

