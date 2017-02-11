Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesinin verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinin Demirci köyünde saat 14:46'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.