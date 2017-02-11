Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesinin verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinin Demirci köyünde saat 14:46'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesinin verilerine göre, İzmir'in Urla ilçesinin Demirci köyünde saat 14:46'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.
Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana'daki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin saat 19:15 sularında meydana…
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