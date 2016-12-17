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Son dakika haberi! Kayseri'deki patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamada yaralanan askerin açıklamalarına göre bombalı aracın otobüsü takip ettiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi! Kayserideki patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu

17 Aralık 2016 10:06
Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu - Tıkla İzle

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.Patlamada yaralanan asker aracın otobüsü takip ettiğini açıkladı.

Kayseri'de yaralılar için kan anonsu yapıldı
Kayseri'de sabah saatlerinde halk otobüsünün geçişi sırasında Erciyes Üniversitesi önünde meydana gelen patlama sonrasında, hastanelerde yaralılar için kan bağışı anonsu yapılmaya başlandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM PATLAMA HAKKINDA BİLGİ ALDI
Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı.

RTÜK YAYIN YASAĞI GETİRDİ
Bu sabah son dakika haberi Kayseri'den geldi. Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.Patlamaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçici yayın yasağı getirdi.
 

Etiketler: Kayseri, Kayseri PATLAMA


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