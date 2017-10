Son dakika haberi: Niğde'nin yeni belediye başkanı Rifat Özkan oldu |Rifat Özkan kimdir?

İstifa edeceği konuşulan 10 belediye başkanından biri olan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 6 gün önce düzenlediği basın toplantısı ile istifasını açıklamıştı. Faruk Akdoğan'ın istifasının ardından 6 gün sonra toplanan Niğde Belediye Meclisi'nde bu gün seçim yapıldı. Seçimde AK Parti'nin adayı Rifat Özkan ile CHP'nin aday gösterdiği Fatih Doğan seçime girdi.

31 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde AK Parti'nin adayı Rifat Özkan 26 oy alarak Niğde'nin yeni belediye başkanı seçildi. Niğde Belediye Meclisi'nde 16 AK Partili, 10 MHP'li ve 5 CHP'li üye bulunuyor.

Yeni Belediye Başkanı Rifat Özkan seçim sonrası açıklama yaptı

İstifa eden Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’dan boşalan koltuğa oturan Rifat Özkan, "Seçimlere yaklaştığımızda belediye başkanının seçildiği değil de bu süre içerisinde ne yaptığına bakılır" dedi.

Niğde Belediyesinde 16 AK Parti, 10 MHP, 5 CHP’li meclis üyeleri bugün seçime gitti. MHP’li üyeler tarafından da desteklenen eski Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Özkan, 26 Meclis üyesinin oyunu alarak yeni başkan olarak seçildi. Belediye Meclis salonunda düzenlenen seçimde CHP’den ise Fatih Doğan aday olurken 5 oy aldı.

Seçim sonrası konuşma yapan yeni Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Bir buçuk yıllık bir süre verimli çalışılırsa belki bir dönemdir, belki de on yıllık çalışmaların bedelidir” dedi. Özkan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar seçimler olur belediye başkanı seçilir şöyle seçildi veya böyle seçildi bunun bir önemi yoktur. Nihayetinde belediye başkanlığı görevini alır. Ama her şeyin sonu olduğu gibi bu sürecinde bir sonu var. Daha sonraki seçimlere yaklaştığımızda belediye başkanının seçildiği değil de bu süre içerisinde ne yaptığına bakılır. İşte en önemlisi de budur. Şu andan itibaren bu süreç başlıyor. Belediye başkanlığından özellikle AK Partili belediyecilikten farklı şeyler bekleniyor. Ama bunu sadece Rıfat Özkan yapamaz. Rıfat Özkan eğer Belediye meclis üyeleri ile istişare yaparak, teşkilat başkanı ve mensuplarıyla sırt sırta, gönül gönüle vererek çalışmazsa Rıfat Özkan yalnız bir adamdır. Ama eğer bu geniş kadro ile istişare ederek, söz dinleyerek, uyarılar ve tavsiyelere kulak vererek çalışırsa bu zamanda çok işler ortaya koyabiliriz. Bir buçuk yıllık bir süre verimli çalışılırsa belki bir dönemdir, belki de on yıllık çalışmaların bedelidir. Allah inşallah bu çalışmalarımızı bereketlendirir. Ben burada üç buçuk yıllık süre içerisinde bir çok belediye meclisi toplantısı yaptık. Bu toplantılarda kararlarımızı inceledik. Muhalefetteki arkadaşlarımız daha çok kararlarının şeffalanmasını, önceden kendilerinin bilmesini, zaman zaman dile getirdiler. Bunları biliyorum. İnşallah tecrübe ile ben bu konularda daha hassas olacağım. Beraber irdeleyeceğiz, kararları inceleyeceğiz. Gerçekten halkın yararına olan karara kim ne derki. Hep birlikte en güzel hizmeti verip kararları alıp ilimize faydalı oluruz. Niğde’nin halkı hizmetin noktası olarak belediye meclisini görüyor. Burası Niğde Halkı’nın meclisidir” diye konuştu.

Konuşmasının ardından meclis üyeleri yeni Başkan Özkan’ı kutladı. Özkan daha sonra makama geçerek koltuğuna oturdu.

Yeni Belediye Başkanını ilk tebrik eden ise AK Parti Genel Başkan yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve MHP İl Başkanı Ali Güngör oldu.

Yasin Esen



Rifat Özkan kimdir?

1957 yılında Niğde'nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğreniminiÇamardı ilçesinde tamamladıktan sonra Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında İhracat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1993 - 2013 yılları arasında Mobilya ve Bilgisayar alanında 20 yıl ticaretle Rıfat Özkan 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Özkan evli ve dört çocuk babasıdır.