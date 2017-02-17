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Son dakika haberi! Nusaybin'de çatışma: 1 polis ve 1 asker yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy Mahallesi’nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir polis ve bir asker yaralandı.

Son dakika haberi! Nusaybinde çatışma: 1 polis ve 1 asker yaralı

17 Şubat 2017 16:43

Edinilen bilgilere göre, Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sürüyor.

Operasyon sırasında güvenlik güçleri, Nusaybin’e bağlı Koruköy Mahallesi’nde bir grup PKK’lı teröristle karşı karşıya geldi. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir polis ve bir asker yaralandı.

Yaralı güvenlik güçleri, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede operasyon sürüyor. 

Etiketler: çatışma, nusaybin


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