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Son dakika haberi: Okullar'da kar tatili! İşte 16 Aralık Cuma günü okulların tatil olacağı iller

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki 16 Aralık Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi? Son dakika gelişmeleri haberimizde...

Son dakika haberi: Okullarda kar tatili! İşte 16 Aralık Cuma günü okulların tatil olacağı iller

16 Aralık 2016 07:31

Kar yağışının devam etmesiyle bazı illerde eğitime16 Aralık Cuma günü de ara verildi.

İşte eğitime ara verilen kentler;

Muş'ta okullar tatil edildi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ilçe ile bağlı belde ve köylerde 16 Aralık 2016 cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Arslan, ilçelerde ise gerekli değerlendirmenin kaymakamlar tarafından yapılacağını belirtti. 

Bolu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara binaen 16.12.2016 Cuma günü Bolu il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacaklardır” denildi. 

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. 

Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ilçe ile bağlı belde ve köylerde 16 Aralık 2016 Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği, kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim verilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim gören öğrenciler ve taşıma merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler dâhildir) eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi. 

Elazığ merkez ve 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 16 Aralık Cuma günü de tatil edildi. 3 ilçede ise eğitimin devam edilmesine karar verildi.

Elazig Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden, Sivrice ilçelerinde tüm okullar 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir. Baskil ilçesinde sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü tatil edilmiştir.

Ağın ve Keban’da eğitim ve öğretim normal olarak devam edecektir. Ayrıca okulların tatil edildiği yerlerde görevli engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılmıştır" denildi. 

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mazgirt ilçesinde tüm okullarda, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiş olup, diğer ilk ve orta dereceli okullarda eğitime devam edilecektir. İlimiz Mazgirt ilçe merkezi ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarday 16 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile eğitime ara verilmiştir.

Ayrıca, ilimiz merkez ile tüm ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel 16 Aralık 2016 Cuma günü idari izinli sayılacaktır” denildi. 

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 16 Aralık Cuma günü tüm il genelinde okullar tatil edildi.

Çorum’da eğitime kar engeli
Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Çorum merkez ilçede kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 16 Aralık 2016 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sungurlu ilçesinde de kar ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen yaptığı açıklamada, Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda, 16 Aralık 2016 Cuma günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için 1 (bir) günlük tatil kararı alındığını söyledi.

Kötü hava koşulları sebebiyle “Taşımalı” eğitim gören öğrenciler “ yarın okula gitmeyeceğini söyleyen Kaymakam Gözen, ilçe merkezinde henüz eğitim öğretimi aksatacak koşullar söz konusu olmadığını ifade etti. 

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Toplam Yorum (3)

  • kadir : 15 Aralık 2016, Perşembe 20:07
    55
    Van da 16 aralık okullar tatil mi
  • enes ersöz : 15 Aralık 2016, Perşembe 20:02
    43
    Muş`ta okullar tatil mi ?
  • ece erçetin : 15 Aralık 2016, Perşembe 19:17
    33
    Lütfen tatil edin malatyadaki okullari
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