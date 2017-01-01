İstanbul Ortaköy'de gece klübünen süzenlenen saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli olmaya başladı. Saldırıda resmi açıklamalara göre 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı.

Ortaköy saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti

Ortaköy'deki gece kulübü saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar da hayatını kaybetti Karcılar'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek'e götürüldü. Hatice Karcılar'ın kısa süre önce Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabında, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.

Iraklı üniversite öğrencisi Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybetti

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Iraklı Jalal Abbas isimli gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mustafa Sezgin Seymen hayatını kaybetti

Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen’in 21 Mayıs’ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen’den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen’in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.

Gece kulübünde çalışan garson saldırıda hayatını kaybetti

Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden birinin kulübün garsonlarından Kenan Kutluk olduğu çıktı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Kutluk'tan geriye ise eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.