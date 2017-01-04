İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ile birlikte İstanbul Ortaköy'deki Reina saldırganı ile bağlantılı olduğu ve Konya'dan İzmir'e geldiği ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sabaha karşı Buca ve Bornova'da adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Konya'dan kaçan 3 aile olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Abdülaziz Baydilli

