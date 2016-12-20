Edinilen bilgiye göre, Ankara’da Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisine suikast düzenleyen Söke doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş isimli polis memuru ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, saldırganın Kuşadası’nda yaşayan dayısı Hasan Furuncu’yu da gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Furuncu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öğretmenlik yapan ve Kuşadası’nda 2010 yılına kadar Kuşadası İlköğretim Okulu ve 2014 yılına kadar da Belkent Ortaokulu’nda müdürlük yapan Hasan Furuncu, 17 Ekim 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli olarak, Özel ATA Okulları(American Turkish Academy’de müdür olarak çalışmaya başlamıştı. Kuşadası’ndaki Özel ATA Ortaokulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma da FETÖ-PYD bağlantısı nedeniyle kapatılmıştı. Saldırganın dayısı Hasan Furuncu’nun ayrıca iki dönem Türk Ocakları Kuşadası Şubesi başkanlığı yaptığı da ve bu görevinden de 2014 yılında ayrıldığı belirlendi.

Bu arada, Hasan Furuncu’nun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alındıktan ve daha sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Zafer Hacısalihoğlu

