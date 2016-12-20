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Son dakika haberi! Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastiyle ilgili yeni gelişme!

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırıyla ilgili Aydın'ın Söke İlçesi'nde gerçekleşen gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisine suikast düzenleyen saldırganın, Fetullahçı Terör Örgütü'ylebağlantılı ve kapatılan bir okulda müdürlük yapan dayısı, Kuşadası’nda gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastiyle ilgili yeni gelişme!

20 Aralık 2016 12:01

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisine suikast düzenleyen Söke doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş isimli polis memuru ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, saldırganın Kuşadası’nda yaşayan dayısı Hasan Furuncu’yu da gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Furuncu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öğretmenlik yapan ve Kuşadası’nda 2010 yılına kadar Kuşadası İlköğretim Okulu ve 2014 yılına kadar da Belkent Ortaokulu’nda müdürlük yapan Hasan Furuncu, 17 Ekim 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli olarak, Özel ATA Okulları(American Turkish Academy’de müdür olarak çalışmaya başlamıştı. Kuşadası’ndaki Özel ATA Ortaokulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma da FETÖ-PYD bağlantısı nedeniyle kapatılmıştı. Saldırganın dayısı Hasan Furuncu’nun ayrıca iki dönem Türk Ocakları Kuşadası Şubesi başkanlığı yaptığı da ve bu görevinden de 2014 yılında ayrıldığı belirlendi.
Bu arada, Hasan Furuncu’nun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alındıktan ve daha sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: fetö, saldırgan


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