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Son dakika haberi: Şanlıurfa'daki rehine krizi sone erdi!

Şanlıurfa’da dün gece başlayan rehine krizi 29 saatin ardından polisin düzenlediği başarılı bir operasyonla son buldu.

Son dakika haberi: Şanlıurfadaki rehine krizi sone erdi!

13 Şubat 2017 02:37
Rehine krizinde 25 saat geride kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da dün gece saat 21.00 sıralarında başlayan rehine krizi 29 saat sonra son buldu. Çocukları cezaevi firarisi babanın elinden kurtaran polisler, operasyon için düğmeye bastı. Gece saat 01.00 sıralarında zanlıya ilaçlı meyve suyu veren polisler, zanlının kendisinden geçmesi üzerine operasyon düzenledi. Polisler, Osman B.’nin ilacın etkisiyle uyumaya başlaması üzerine arka camı kırıp elindeki tüfeği aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Diğer polisler de zanlıyı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Araçtan çıkarılan Osman B. ve eşi Gülşah, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polisin operasyonu sonucu rehine krizi yaklaşık 29 saat sonra son buldu. 

Şinasi İnan
 

Etiketler: rehine krizi, şanlıurfa


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