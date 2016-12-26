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Son dakika haberi... Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Fırat Kalkanı Harekatında yaralanan ve Gaziantep’te bir haftadır tedavi gören 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal şehit oldu.

Son dakika haberi... Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

26 Aralık 2016 14:24

Şehidin annesi Perihan Ünal ve babası Yaşar Ünal oğullarının tedavi gördüğü Gaziantep’te olduğu için şehit haberi askeri yetkililerce, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan yakınlarına bildirildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.

24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan birliklerden Tatvan 10’uncu Komando Alayı’nda görevli sözleşmeli er Mehmet Ünal, geçen hafta El Bab’da, DEAŞ’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ünal, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 38’inci şehidi olan Mehmet Ünal’ın 4 kardeşi ve bekar olduğu, şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakiben Sorgun’da toprağa verileceği öğrenildi.

Rukiye Yılmaz


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