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Son dakika haberi! Şehitlerimizin isim ve meleketleri belli oldu

Son dakika haberi! Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Son dakika haberi! Şehitlerimizin isim ve meleketleri belli oldu

17 Aralık 2016 16:18

Şehit ateşi Denizli'ye düştü 

Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Er Hasan İlhan'ın şehadet haberi Denizli'deki ailesine ulaştı.

Kayseri'de bu sabah saat 08.45 sıralarında çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan 6 aylık asker Hasan İlhan'ın şehadet haberi Denizli'deki ailesine ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı merkez Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde bulunan eve gelen Merkez Komutanı Piyade Albay Bilal Öztürk ve Vali Yardımcısı Ali Çergibozan 20 yaşındaki Hasan İlhan'ın bakkal olan babası Süleyman ve ev hanımı olan annesi Hanife İlhan'a acı haberi verdi.
Ailenin, çocuklarının şehit haberini almasının ardından evden ağıtlar yükseldi. Evin önünde ise bir ambulans hazır bekletildi. Bekar olan şehit Hasan İlhan'ın iki yıllık üniversite bitirdiği, elektronik teknikeri olduğu ve Fatih isimli bir erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi. 

Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

 Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki babaevine ateş düştü. 

Kayseri’de teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Piyade Komandı Er Abdulsamet Özen'in Kocaeli’deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokakta bulunan evine şehadet haberi askeri yetkililerce verildi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletildi.
Şehit Özen’in 4,5 buçuk aylık asker olduğu ve 1.5 ay Hakkari'de eğitim aldığı öğrenildi. 3 kardeşi olan şehidin babasının ise Özgür Kocaeli Gazetesinde çalıştığı öğrenildi. 

Şehit ateşi Zonguldak’a düştü

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ailesi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Er Kenan Döngel şehit oldu.

Kayseri’de bu sabah askerleri taşıyan otobüse yönelik gerçekleşen terör saldırısında 13 asker şehit olurken, 56 kişi de yaralandı. Patlamada, otobüste bulunan Kayseri Komando Tugay Komutanlığında görevli Er Kenan Döngel’in de şehit olduğu öğrenildi. Patlamayı haber alan şehidin annesi ve babası Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı. Acı haberi alan Şehit Er Kenan Döngel’in yakınları eve geldi. Şehidin dayısı Hüseyin Karabulut ‘yeğenimi aldılar’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.
3 kardeşten biri olan 20 yaşındaki Şehit Er Kenan Döngel’in ailesinin Ereğli ilçesi Köseler Mahallesi Özcallar Sokakta ikamet ettiği öğrenildi. 

Etiketler: isim, Kayseri, patlama, şehit


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