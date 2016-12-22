Şehit ateşi Tekirdağ’a düştü

Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’daki evine ateş düştü.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Askerliğini yeni bitirdiği ve askerliğe uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen aslen Samsun nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Acar’ın ailesine ilk haberi, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Merkez Komutanlığı görevlileri verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin annesi Hanife Acar gözyaşlarına boğuldu.

Babası da özel harekat polisi

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Acar’ın babası Muzaffer Acar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 2012 yılında İzmir’de vefat ettiği öğrenildi. Öte yandan sağlık ekipleri şehidin evinin önünde hazır bekledi.

Şehit ateşi Elazığ'a düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit düşen Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen askerlerden birinin Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar olduğu öğrenildi. 2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine giren Astsubay Pınar'ın Elazığ merkez Kültür Mahallesi’nde ikamet eden babası Muzaffer ve annesi Songül Pınar'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer acı haberi verdi. Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de, şehit ailesinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin baba evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehit için yarın Elazığ'da tören düzenlenmesi bekleniyor.

Yozgat’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın acı haberi, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin acı haberini, aileye Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Haberi alan şehidin yakınları ise baba ocağına akın etti.

29 yaşında bekar olan şehit Durak’ın 2 kardeş olduğu annesinin de 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin babası Kemal Durak’ın ise esnaf olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin ise Kayseri 1. Komando Tugayı olduğu belirtildi. Şehit Durak’ın geçici görevle Fırat Kalkanı Operasyonu’na katıldığı bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Elbab’dan Burdur’a Acı Haber

Fırat Kalkanı Harekatında DAEŞ’in intihar saldırısı sonrası şehit olan 14 askerden, Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberi memleketi Burdur’a ulaştı. Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın acı haberini Burdur’a bağlı Karamanlı ilçesinde yaşayan Dayısı Ali İhsan Avcı’ya, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve askeri yetkililer verdi. Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesindeki eve acılı haberi alan Dayı Ali İhsan Avcı ve yakınları, sağlık ekipleri tarafından teselli edildi. Hürriyet Mahallesindeki şehit evine Türk Bayrağı asıldı.

EN SON NİŞANLISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz, 10 Şubatta nişanlanmıştı. Şehit Yılmaz, son fotoğrafını ise 18 Kasım 2016’da nişanlısı ile birlikte paylaştı. Acılı haberin gelmesi ile Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın facebook profili ise acılı mesajlarla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın memleketi Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Burak Boz’un acı haberi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş’un Ereğli ilçesindeki ailesine acı haber gece saatlerinde verildi. İlçenin Cinler Mahallesi'nde oturan aileye haberin verilmesinin ardından eve Türk Bayrağı asıldı. 27 yaşındaki Uzman Çavuş Boz'un 7 yıldır görev yaptığı ve operasyona kendi isteği ile katıldığı öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları hemen şehidin evine koştu. Şehit askerin babası Özkan Boz, diğer oğlu Ömer Boz’a sarılarak ‘Kardeşin gitti oğlum, Burak gitti, yavrum, kuzum’ diyerek gözyaşlarına engel olamadı. Evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, haberi veren yetkililer de aileye başsağlığı dileklerini iletti.



Şehit ateşi Kırklareli’ne düştü

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda şehit olan Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatında El-Bab bölgesinde şehit olan askerlerden Astsubay Göktan Özüpek’in baba ocağına ateş düştü. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Astsubay Göktan Özüpek’in şehit olduğunu duyan anne Özüpek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekledi.

"Acımız büyük"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Acımız büyük. Kırklarelimiz yangın yeri. Piyade Astsubay Üstçavuş Göktan Özüpek Suriye'de El Bab'daki operasyonlarda şehit düştü" ifadelerini kullandı.