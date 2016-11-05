Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

Melih Yiğit