TSK, Fırat Kalkanı Harekâtının 125. gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın kontrol altına alınmasına yönelik harekâtın başarı ile devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin yaralandığı ve hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 113 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği kaydedildi. DEAŞ terör örgütünün, El Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/EYP’li saldırıda ise en az 30 sivilin öldüğü ve çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

İstihbarat, keşif, gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda; DEAŞ’ın sivilleri tehdit ederek El Bab meskûn mahallinde kalmaya zorladığı, yol ve sokaklara barikatlar kurarak çıkışları engellediği, mayın ve EYP kullanarak tuzak hazırladığı belirtildi. Ayrıca, yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcıları evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde yerleştirdikleri ve evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzii haline getirdikleri bildirildi.

İlker Turak