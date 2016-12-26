Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Son dakika haberi! TSK: 'DEAŞ’ın saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti'

Son dakika haberi! TSK: 'DEAŞ’ın saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti'

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Fırat Kalkanı Harekâtının 125. gününde, DEAŞ terör örgütünün, El Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/EYP’li saldırıda en az 30 sivilin öldüğünü ve çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.

Son dakika haberi! TSK: DEAŞın saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti

26 Aralık 2016 10:41

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtının 125. gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın kontrol altına alınmasına yönelik harekâtın başarı ile devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalifin yaralandığı ve hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 113 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği kaydedildi. DEAŞ terör örgütünün, El Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/EYP’li saldırıda ise en az 30 sivilin öldüğü ve çok sayıda sivilin de yaralandığı ifade edildi.

İstihbarat, keşif, gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda; DEAŞ’ın sivilleri tehdit ederek El Bab meskûn mahallinde kalmaya zorladığı, yol ve sokaklara barikatlar kurarak çıkışları engellediği, mayın ve EYP kullanarak tuzak hazırladığı belirtildi. Ayrıca, yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcıları evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde yerleştirdikleri ve evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzii haline getirdikleri bildirildi.  

İlker Turak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç