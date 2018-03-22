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  • Son dakika haberi: TSK'dan düşen askeri uçakla ilgili flaş açıklama |Nevşehir'de askeri uçak düştü

Son dakika haberi: TSK'dan düşen askeri uçakla ilgili flaş açıklama |Nevşehir'de askeri uçak düştü

TSK: “Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır.”

Son dakika haberi: TSKdan düşen askeri uçakla ilgili flaş açıklama |Nevşehirde askeri uçak düştü

22 Mart 2018 21:35

Son dakika haberi... Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

TSK: “Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır.”

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağı düştü.

Kazada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TSK’dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: nevşehir, tsk

 

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