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Son dakika haberi! Vali açıkladı: 'Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var'

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri'deki patlamayla ilgili "Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var" dedi.

Son dakika haberi! Vali açıkladı: Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var

17 Aralık 2016 10:46
Vali açıkladı: 'Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var' - Tıkla İzle

Vali Süleyman Kamçı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Süleyman Kamçı, "Menfur bir terör saldırısı. Maalesef şehit ve yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Sayı şu anda belli değil, çalışmalarımız devam ediyor. Sizden resmi açıklamaları beklemenizi rica ediyorum" dedi.

Vali Kamçı, gazetecilerin araç mı, canlı bomba mı sorusuna "Otobüsün yanında patlayan araç. İçindeki canlı bomba zaten. Bomba yüklü bir araç patlıyor ve şehit ve yaralılarımız var" ifadelerini kaydetti.  

Etiketler: canlı bomba, patlama, şehit, Süleyman Kamçı, yaralı


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Toplam Yorum (1)

  • Mustafa çınar : 17 Aralık 2016, Cumartesi 11:24
    00
    Kayseri deki hain saldırıyı lanetle kınıyoruz şehitlerimize ALLAH tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar versin ailelerine sabır diliyoruz
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