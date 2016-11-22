Çeşitli kamu kurumlarında görevli 5 bin 434 kişi görevden uzaklaştırılırken, daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, iki kanun hükmünde kararname yayımlandı. Kararnamelere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 7 bin 586 personel ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda bin 259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 338 olmak üzere TSK bünyesinde çalışan bin 988 personel görevden alındı. Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise 403 kişi ihraç edildi.

Kanun Hükmünde Kararnameye göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 131, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 94, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda 45, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı’nda 14, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nda 1 kişi görevden alındı. Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma bakanlıkları ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan çok sayıda personel ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli 5 bin 434 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Bazı kurum ve kuruluşlardan daha önce ihraç edilen 157 kişi mesleğe iade edildi. 550 dernek, 7 gazete, 1 dergi, 1 radyo kanalı, 19 özel sağlık kuruluşu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı.