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Son dakika haberleri! 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı | ÖSYM giriş sorgulama

Öğrencilerin merakla beklediği 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM giriş sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri! 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı | ÖSYM giriş sorgulama

08 Ağustos 2017 20:35

10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı.Merakla beklenen 2017 LYS tercih sonuçları açıklandı.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi,
Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,
Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
İkametgâhı ile ilgili beyanı,
Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge
12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),
Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

2017 LYS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt sürecine girecek. ÖSYM tarafından LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme lektronik kayıt yapacaklar. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler. Ardından başlayacak esas kayıtlarla üniversite kayıt işlemleri tamamlanmış olacak.
Üniversite adayları tercihlerini yaptılar. LYS tercih sonuçları açıklanma süreci onlara bir ömür uzunluğu gibi gelirken, tercih işlemlerinin üzerinden sadece 12 gün geçti. Bir an önce üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için goole üzerinden durmadan son dakika açıklamalarını arattılar. O gün geldi. 8 Ağustos 2017’de ÖSYM 2017 LYS tercih sonuçlarını açıklayacak. Saat kaçta açıklanacağı belli olmayan sonuçlar için heyecan gittikçe artıyor.

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