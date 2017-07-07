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Son dakika haberleri! ABD'den flaş Afrin operasyonu açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, “Koalisyon güçlerinin Rakka'da DEAŞ’ı yok etmeye odaklanmaları gerekiyor. Rakka’dan Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede saldırılar planlanıyor ve uygulanıyor” dedi.

Son dakika haberleri! ABDden flaş Afrin operasyonu açıklaması

07 Temmuz 2017 20:56

ABD’in Ankara Büyükelçisi John Bass, elçilik konutunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Suriye sınırındaki hareketlenmelerle ilgili, Türkiye'nin Afrin'e karşı bir saldırı hazırlığında olduğu iddia ediliyor. ABD’nin DEAŞ’la Mücadelede Özel Temsilcisi Brett McGurk buradaydı. Endişelerinizi Türk tarafıyla paylaştınız mı? Bu operasyon Rakka’yı etkileyecek mi?” sorusuna Büyükelçi Bass, “Geçtiğimiz günlerde Tillerson bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ona tekrar bakmanızı isterim. Suriye'deki odak noktamız DEAŞ'ı temizlemektir. DEAŞ’ın Amerika'ya, Türkiye'ye, Avrupa'ya veya dünyanın başka yerlerine bir tehdit oluşturmaması için operasyonlarımız devam ediyor. Koalisyon için de bunun en çok önemli olduğunu düşünüyoruz. DEAŞ'ın sınırları küçüldükçe, orada operasyon yapan farklı askeri güçlerinin yanlış hesaplamalar yapma olasılıkları daha fazla. Bu nedenle tüm askeri güçlerinin işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmalarını mevcut mekanizmaları kullanarak çatışma ihtimalini azaltmalarını şimdi daha önemli olduğuna inanıyoruz” cevabını verdi.

Jonh Bass, koalisyon güçlerinin DEAŞ’ın kalesi Rakka’ya odaklanmasının gerekliliğinin altını çizerek, “Türk askeri güçlerin niyetini bilmek için yakın iletişim halindeyiz. Güçlü bir şekilde Türkiye'nin kendisini savunma hakkı olduğuna inanıyoruz. Suriye'de bulunan hiçbir organizasyonun Türkiye'ye karşı bir saldırıda bulunmalarını desteklemiyoruz. Aynı şekilde tüm koalisyon güçlerinin en başta DEAŞ'ın en son ayağı olan Rakka'da yok etmeye odaklanmaları gerekiyor. Rakka'dan Türkiye de dahil olmak üzere birçok saldırılar planlanıyor ve uygulanıyor” diye konuştu. 

Selçuk Böke

 

Etiketler: ABD, afrin, son dakika


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