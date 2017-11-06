Son dakika haberleri! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu (Mustafa Tuna Kimdir)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu. AK Parti'nin adayı Mustafa Tuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.AK Parti adayı Mustafa Tuna 104 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.



MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna 1957 yılında, Sivas Şarkışla'da dünyaya geldi.

1980 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Yüksek Mühendis unvanı aldı.

1982-1983 yıllarında ABD'nde eğitim gördü.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verildi.

1998 yılında, Su Kirlenmesi ve Kontrolü Bilim Dalında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanı verildi.

Özel sektördeki uygulama çalışmalarına paralel olarak, çevre teknolojisi, altyapı planlaması ve mühendislik ekonomisi alanlarında da akademik çalışmalarını sürdürdü.

Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda bilimsel yayınlar yaptı.

Uluslararası yayınlarından dolayı TÜBİTAK 'dan yayın teşvik ödülü kazandı.

Bir taraftan önemli altyapı ve üstyapı uygulama projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan akademik faaliyetlerini de sürdürdü ve çalışma konusu ile ilgili lisans üstü tezlere jüri üyesi olarak katıldı.

Science Citation Index'ce taranan hakemli dergilerde makalesi yayınlandı.

22. Dönem Ankara Milletvekilliği sürecinde AGİTPA Türk Grubu Üyesi olarak birçok uluslararası temaslarda bulundu.

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfının kurucu başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası üyesi, Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi üyesidir.