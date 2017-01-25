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Son dakika haberleri! Ankara'da sıcak saatler

Ankara’nın Altındağ ilçesinde otomatik silahlarla polise ateş ettiği iddia edilen 2 kişi, çevik kuvvet ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Son dakika haberleri! Ankarada sıcak saatler

25 Ocak 2017 16:10
Ankara'da sıcak saatler - Tıkla İzle

Olay, Altındağ ilçesi Altındağ Caddesi'nde kentsel dönüşüm amaçlı yıkım yapılan bölgede meydana geldi. İddiaya göre, yıkım çalışmalarında görev yapan polislere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ateş açan şahısları yakalamak için bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri gecekonduların arasında aramalarını sürdürdüğü sırada kaçan 2 şahıs tespit edildi. Şahısları bir süre kovalayan çevik kuvvet ekipleri, olayın şüphelilerini saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınana şahıslar karakola götürüldü.

Derya Yetim - Uğur Kan Yüksek
 

Etiketler: ankara, ankara polise saldırı, sondakika haberleri


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