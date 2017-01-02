Edinilen bilgiye göre, saat 09.45 sıralarında Antalya Havalimanı iç ve dış hatlarının ortak kullandığı giden yolcu bölümü girişinde ismi öğrenilemeyen uyuşturucu bağımlısı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 25-30 yaşlarındaki bir kişi yanındaki çantayı X-Ray cihazına bırakmak istemedi. Arama noktasındaki özel güvenlik görevlilerin ısrarı üzerine bu sırada şüpheli genç "Üzerimde bomba var” diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle uyuşturucu bağımlısı ve akli dengesinin yerinde olmayan genç etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan genç, sorgulanmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya Valiliği'nden açıklama

Antalya Valiliği, bu sabah havalimanında meydana gelen panik ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Dün saat 22.30 sıralarında uçağını kaçıran ve havalimanı personeli ile tartışma yaşayan 1978 Antalya doğumlu, Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı V.Ç. bu sabah 09.30’da elinde bir çantayla havalimanına gelerek, x-ray cihazından kontrolsüz geçmek istemiştir. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine slogan atmaya başlamış ve emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay adli bir vaka olup, soruşturması devam eden uyuşturucu bağımlısı şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir” denildi.

