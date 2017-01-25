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Son dakika haberleri! Başbakan Yıldırım'dan referandum öncesi flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından başlayacak referandum süreci öncesi yapılacak saha çalışmalarının Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında değerlendirileceğini kaydetti.

Son dakika haberleri! Başbakan Yıldırımdan referandum öncesi flaş açıklama

25 Ocak 2017 11:23
Başbakan Yıldırım'dan referandum öncesi flaş açıklama - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 115'incisi Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin önemli bir dönemin eşiğinde olduğunu belirterek, "Bugün ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz dönemi değerlendireceğiz. Adım adım halk oylamasına giderken sahada ne yapacağımızı, milletle neleri konuşacağımızı ayrıntısıyla ele alacağız. Bugün AK Parti Siyaset Akademisi'ni 28 ilde birincilikle bitiren kardeşlerimize sertifikalarını vereceğiz. Bu yıl 5 bin arkadaşımız Siyaset Akademisi'ni başarıyla tamamladı. 2008'den bu yana Siyaset Akademisi'nde 50 bin kişi eğitim gördü. AK Parti başarısının altında yatan önemli sebeplerden birisi de geleceğin siyasilerini yetiştiren bir okul olma özelliğidir" ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan cazibe merkezleri programına işaret eden Yıldırım, yatırımcılarla görüşüldüğünü ve taleplerin dinlendiğini ifade etti. Ortaya çıkan sonucun memnuniyet verici olduğunu anlatan Yıldırım, 23 il için başvuru sayısının bin 200'ü aştığını dile getirdi. Programın dün resmen başladığını söyleyen Başbakan Yıldırım, dün açıkladığı programın detaylarını yineledi.

Yıldırım, hizmet sektörü ile ilgili yatırım yapmak isteyenler için de desteklerin olduğunu belirterek, çağrı merkezi kurmak isteyenlere destek verileceğini ve veri merkezlerine de bu desteğin verileceğini ifade etti. Bu iki sektörün önemine işaret eden Yıldırım, bu sektörlerin Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığın dile getirdi. Yıldırım, bugün çağrı merkezlerinde 80 bin civarında vatandaşın çalıştığını ve bu sektörün güzel bir sektör olduğunu ifade etti. Küçük bir yatırımla birçok insana kolayca iş bulunabildiğine dikkati çeken Yıldırım, çağrı merkezleriyle birlikte bazı illerin şu anda en büyük işveren konumuna geldiğini söyledi. Yıldırım, veri merkezi kurma işinin de internetin yaygınlaşmasıyla beraber elektronik ortamda birçok bilginin üretildiğini hatırlattı.

"Sıra helvayı kavurmaya geldi"
Bölgede terörden yıllardır çok çekildiğini anlatan Yıldırım, "Vatandaşlarımız göç etmek zorunda kaldı. Terör vatandaşlarımızın canına kastetti. Bu projedeki amacımız, terörle mücadelede önemli mesafeler aldık. Devletin iradesi, sokakta, dağda, bayırda şu anda hakim. Bundan sonra yapmamız gereken, sağlanan güvenlik ortamında tekrar orada yaşamı daha da canlandırmak. Yapılacak yatırımlarla birlikte vatandaşlarımız artık geleceklerini burada inşa edecekler. Başka bir bilinmeze göç etme ihtiyacı duymayacaklar. Zaten biz oralara hastaneleri, havaalanlarını yaptık. Huzur ve güven de var. Tek iş su, şeker, un he rşey hazır, sıra helvayı kavurmaya geldi. Helvayı da yatırımcılar kavuracak. Çiftçimiz, yatırımcımız güvenle ticaretini büyütme imkanı elde edecek. Huzur, refah ve kalkınma böylece sağlanmış olacak. Bazıları diyebilir ki neden Doğu ve Güneydoğu? Aslında Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan her kuruşluk yatırım, batıya yapılmış demektir. Amacımız, vatan toprağındaki her karış kalkınma aynı olsun. Eğer buraların yatırımını yapmazsak, buradan insanlarımız başka illere gelecek. İnsanlarımıza doğduğu yerde altyapı imkanlarını sağlamak boynumuzun borcudur" açıklamasında bulundu.
Yıldırım, kürsüdeki konuşması sırasında üşümesi üzerine sahnenin yan tarafında bulunan kapıyı işaret ederek, "Orası kapanıyor mu, soğuk geliyor bir yerden" dedi.

Enise Vural
 

Etiketler: başkanlık, Binali Yıldırım, referandum


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