Son dakika haberleri! Başbakan'dan Bayram tatili açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Etimesgut Çarşı Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorulan soru üzerine Başbakan Yıldırım, “Nasıl yapalım? Bu konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu yapacağız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında. Orada değerlendireceğiz ve buradan bir karar çıkacak. Toplumun bir kesimi ‘çalışmaya devam edelim’ diyor, bir kesimi özellikle turizm sezonunu daha iyi değerlendirmek için ‘tatili uzatalım’ diye teklifler de var. Her ikisinin artısı, eksisi değerlendirilecek ve Salı günü karar verilecek. Benim şahsi fikrim olmaz, Bakanlar Kurulu ne karar verirse o kararı uygularız. Şahsi fikirlerle ülke yönetilmez” cevabını verdi.

“Kılıçdaroğlu’nun da bu noktaya gelmiş olmasına memnun olduk”

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hükümetten bir ricam var. Sen ben kavgasını bırakalım. Vatandaşın derdi var, çözmek gerekiyor” cümlelerine ilişkin ise “İyi aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın, memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. ‘Türkiye güvensizdir, can, mal güvenliği yoktur’ demekten vazgeçsin, adaletin verdiği kararlara saygı duysun, hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın, bıraksın adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz. Biz, 15 yıldır çalışıyoruz, bu ülkenin kalkınması, büyümesi için, yollarıyla, sağlık sistemiyle, eğitim sistemiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz de farklı bir durum yok, Kılıçdaroğlu’nun da bu noktaya gelmiş olmasına memnun olduk” şeklinde konuştu.

“O değerli fikirlerini kamuoyuyla bizlerle paylaşsın, şikayet etmekten artık vazgeçsin”

Bir gazetecinin, “CHP’nin bir iddiası daha var AK Parti’nin özellikle MİT tırları ve Enis Berberoğlu üzerinden gelmesinin komplo hazırlığı olduğunu iddia ediliyor bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?” sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, “Böyle bir evham içinde, böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlamayla yargılanan insanlara sahip çıkmak adalet aramak değildir. Bırakalım yargı, bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın. Yargıyı etkilemeyelim, gerçekler neyse ortaya çıksın. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu, bu işlere kafa yoracağına ileride nasıl ülkeye daha fazla faydalı olurum, millete daha fazla nasıl faydalı olabilirim, eğer ülkenin kalkınması, daha da özgürleşmesi için terörün sona erdirilmesi için ve bölgesel sorunların tamamen ortadan kaldırılması için o değerli fikirlerini kamuoyuyla bizlerle paylaşsın. Şikayet etmekten artık vazgeçsin bunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımızda özellikle Suriye ve Irak’ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine bizim müsamaha etmemiz söz konusu değil"

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin güvenlik politikasında herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerek hudutlarımız içerisinde gerekse hudutlarımız dışarısında vatandaşımızı rahatsız eden, terör tehdidi olan her durumda Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını bugüne kadar kullandığı gibi bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Eğer tehdit hudutlarımızın dışındaysa durum yine aynı. Özellikle İdlib’te son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak o bölgede, 150 kilometrelik Hatay’ın Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı. Burada yaşanacak gelişmelere göre, yapılacak operasyonları dikkate alarak biz hem insani dram yaşanmaması için hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Sınırlarımızda özellikle Suriye ve Irak’ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine bizim müsamaha etmemiz asla söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkelerle gerekli görüşmelerimizi yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin milli menfaatlerine, ülkemizin hükümranlık haklarına, güvenliğine yönelik bir tutum, gelişme yaşarsak

geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz.”

“Bir operasyondan bahsettiniz. Koalisyon çerçevesinde mi yoksa Türkiye’nin de müdahil olacağı bir operasyon mu bu?” sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, “Gerek koalisyon gerek Rusya gerek Amerika, Türkiye, İran’ın da dahil olduğu bölgede bir takım faaliyetler var. Bu faaliyetler çerçevesinde yaşanan gelişmelere göre yine birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

Goncagül Özcan - Ömer Çetin



