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Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta Demba Ba geri dönüyor

Beşiktaş, eski golcüsü Demba Ba ile masaya oturuyor.

Son dakika haberleri! Beşiktaşta Demba Ba geri dönüyor

24 Ocak 2017 15:12

Siyah-beyazlı takım 1,5 yıl önce Çin ekibi Shangai Shenhua takımına sattığı Demba Ba ile anlaşmıştı. 1 yıl süren Çin kariyerinin ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sakat olan Ba, yeniden çalışmalara başlamıştı.

Beşiktaş yönetimine sakatlığının düzelmesinin ardından mesaj gönderen Ba, siyah-beyazlı formayı giyebileceğini iletmişti. Yıldız golcünün hafta sonuna kadar İstanbul'a geleceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi. Eğer Demba Ba'nın sağlık kontrollerinden herhangi bir pürüz çıkmazsa, başarılı golcü resmi sözleşmeye imza atacak.

Alınan bilgilere göre Demba Ba için Shangai Shenhua'ya Beşiktaş'ın herhangi bir ücret ödemeyeceği de gelen haberler arasında.

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: Demba Ba


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