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Son dakika haberleri! Beşiktaş'taki bombalı aracı patlatan hainin kimliği belli oldu

Beşiktaş’ta yaşanan hain terör eylemini gerçekleştiren ikinci canlı bombanın kimliği tespit edildi. Araçla birlikte kendisini patlatan PKK’lı teröristin 27 yaşındaki Kadri Kılınç olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri! Beşiktaştaki bombalı aracı patlatan hainin kimliği belli oldu

20 Aralık 2016 17:33

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısıyla ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında 3 aileden alınan DNA örnekleri sonucu Maçka Parkı’nda kendisini patlatan teröristin 20 yaşındaki Burak Yavuz olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, bomba yüklü araçla birlikte kendisini patlatan PKK’lı teröristin kimliğini de belirlenen ailelerden alınan DNA örnekleriyle tespit etti. Yapılan tespitler sonucu aracın içinde kendisini patlatan PKK’lı teröristin Mardin nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Kadri Kılınç olduğu ortaya çıktı. 

Tugay Saday

Etiketler: beşiktaş, kadri kılınç, mardin


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