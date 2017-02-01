Edinilen bilgiye göre, kaza TEM otoyolunun Köroğlu Park mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine Osman Uzun (58) yönetimindeki 35 NS 225 plakalı kamyon aynı istikamette giden Rahmi Onat yönetimindeki 06 SFK 67 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü Osman Uzun trafiği yavaşlatmak için yola çıktığı esnada Mevlüt Kardeş (48) yönetimindeki 31 HV 484 plakalı kamyon ilk önce Uzun’a çarptı ardından da yol kenarındaki kamyona çarparak durabildi. Kaza sonrasında iki kamyon sürücüleri Osman Uuzn ve Mevlüt Kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Mevlüt Kardeş'in kullandığı kamyonda bulunan 20 yaşındaki Coşkun ve 14 yaşındaki Batuhan Kardeş yaralandı. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bülent Velioğlu

