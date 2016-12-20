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Son dakika haberleri! Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili Rus heyeti Ankara'da

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki görüşmeler sonucu olayla ilgili soruşturmayı takip etmek üzere bir Rus heyeti Ankara'ya geldi.

Son dakika haberleri! Büyükelçi Karlovun öldürülmesi ile ilgili Rus heyeti Ankarada

20 Aralık 2016 12:34
Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili Rus heyeti Ankara'da - Tıkla İzle

Esenboğa Havaalanı'na gelen heyette savcı, geçici güvenlik ataşesi, Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, otopsi görevlileri ve psikologların da olduğu öğrenildi. Heyet Keçiören Adli Tıp Kurumu'na geçecek.

Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili Rus heyeti Adli Tıp Kurumu'nda

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki görüşmeler sonucu olayla ilgili soruşturmayı takip etmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyeti Keçiören Adli Tıp Kurumu'na geldi. 
Esenboğa Havaalanı'na gelen heyette savcı, geçici güvenlik ataşesi, Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, otopsi görevlileri ve psikologlar bulunuyor. Heyet, Karlov'un cenazesinin bulunduğu Keçiören Adli Tıp Kurumu'na geçti.

 

Benan Özben-Uğur Kan Yüksek

 

Etiketler: Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov


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