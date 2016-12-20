Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili Rus heyeti Ankara'da - Tıkla İzle

Esenboğa Havaalanı'na gelen heyette savcı, geçici güvenlik ataşesi, Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, otopsi görevlileri ve psikologların da olduğu öğrenildi. Heyet Keçiören Adli Tıp Kurumu'na geçecek.

Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili Rus heyeti Adli Tıp Kurumu'nda

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından iki ülke arasındaki görüşmeler sonucu olayla ilgili soruşturmayı takip etmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyeti Keçiören Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Esenboğa Havaalanı'na gelen heyette savcı, geçici güvenlik ataşesi, Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, otopsi görevlileri ve psikologlar bulunuyor. Heyet, Karlov'un cenazesinin bulunduğu Keçiören Adli Tıp Kurumu'na geçti.





Benan Özben-Uğur Kan Yüksek



