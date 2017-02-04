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Son dakika haberleri! CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen istifa etti

Fatura kriziyle gündeme gelen CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti.

Son dakika haberleri! CHPli vekil Elif Doğan Türkmen istifa etti

04 Şubat 2017 16:29

Fatura kriziyle gündeme gelen CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti.

Milyonluk faturasının arkasında durmuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2 milyon liralık haberleşme faturası nedeniyle Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmesini istediği Elif Doğan Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım" demişti.

Faturanının nedenini gönderdiği mektuplar olduğunu açıklamıştı

Gönderdiği mektupların arkasında olduğunu belirten Türkmen, sorumluluğu mektup maliyetlerine yükledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı yönteme başvurduğunu savunan Türkmen, mektup başına maliyetin abartılı olduğunu savunmuştu.Mektupların posta giderleriyle birlikte birim başına ortalama 60 kuruş olduğu öğrenildi.

Etiketler: elif doğan türkmen, fatura krizi


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