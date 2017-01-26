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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan üstgeçidin üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirildi.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar

26 Ocak 2017 13:49
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar - Tıkla İzle

Beştepe Caddesi Üstgeçit Köprüsü üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan K. M. Demir isimli şahıs, polisi alarma geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güvenliğini sağlayan polislerin müdahale ettiği olayda, köprü korkuluklarından sarkan şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Uzun süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, müdahale ederek şahsı köprü korkuluklarından indirdi.
Polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirilen şahıs bir süre baygınlık geçirirken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kurtarma çalışması esnasında yol uzun süre trafiğe kapatıldı. K.M Demir isimli şahsın Van’da askerlik yaptığı ve kendisine üstün başarı belgesi verilmediği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

 Derya Yetim-Emre Yüzügüldü
 

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi


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