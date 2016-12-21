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Son dakika haberleri! DAEŞ üyesine suikast planlayan 4 PKK'lı yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ mensubuna suikast hazırlığında olduğu ileri sürülen 4 PKK'lı yakalandı.

Son dakika haberleri! DAEŞ üyesine suikast planlayan 4 PKKlı yakalandı

21 Aralık 2016 17:14
DAEŞ üyesine suikast planlayan 4 PKK'lı yakalandı - Tıkla İzle

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ‘‘PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet Ruhsatsız Av Tüfeği,çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir'' denildi.

Etiketler: DAEŞ


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