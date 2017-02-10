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Son dakika haberleri! Diyarbakır Lice Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır'ın Lice İlçe Kaymakamı Sinan Başak, Lice Belediyesine kayyum olarak görevlendirildi.

Son dakika haberleri! Diyarbakır Lice Belediyesine kayyum atandı

10 Şubat 2017 11:08

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde görevden alınan Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli’nin yerine, İçişleri Bakanlığının onayıyla valilik tarafından İlçe Kaymakamı Sinan Başak kayyum olarak görevlendirildi.

POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPTI

Görevlendirme kararının alınmasının ardından dün akşam saatlerinde belediye binasına gelen polis ekipleri, geç saatlere kadar arama yaptı. Binanın çevresi de olası saldırıları önlemek amacıyla bariyerlerle kapatıldı.
 

Etiketler: belediye kayyum, diyarbakır, kayyum, lice kayyum


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