Güne 3,70 seviyesinin altından başlayan dolar/TL, yükselişe geçerek 3,73 seviyesinin üzerine çıktı. Kur gün içi en yüksek seviyesi olan 3,7380 seviyesini gördü. Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,7310 seviyesinden işlem görüyor.
Güne 3,70 seviyesinin altından başlayan dolar/TL, yükselişe geçerek 3,73 seviyesinin üzerine çıktı. Kur gün içi en yüksek seviyesi olan 3,7380 seviyesini gördü. Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,7310 seviyesinden işlem görüyor.
Serbest piyasada dolar 3,6980 liradan, euro ise 3,9650 liradan güne başladı.
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