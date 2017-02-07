Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ne zaman güvenlik sorunu yaşasa hemen ardından ekonomiyi durdurma çağrıları ve manipülasyonlar yapıldığına dikkat çekerek,…

Başbakan Binali Yıldırım, "PKK, FETÖ, HDP ‘Hayır’ diyorsa biz tabi ki evet diyeceğiz. Onlardan ses çıkmadı, ses CHP’den geldi. Bu çok manidar ve düşündürücü. Sırtını dağa…