Son dakika haberleri! Enis Berberoğlu hakkında flaş karar

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin bozma kararı, ’yasaya aykırı’ bulundu ve dosyayı iade etti. FETÖ’nün MİT tırlarının durdurulması kumpasına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a servis etmekle suçlanan Berberoğlu, “Gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bir süre önce de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararı bozmuştu.