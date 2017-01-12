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Son dakika haberleri! Ersan Gülüm yuvaya döndü

Çin ekiplerinden Hebei China Fortune'da forma giyen Ersan Gülüm eski takımı Beşiktaş'a geri döndü.

Son dakika haberleri! Ersan Gülüm yuvaya döndü

12 Ocak 2017 14:42

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi'nden Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı savunmacı Ersan Gülüm, Beşiktaş'a geri döndü. Hebei China Fortune'un Ersan'ı önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği öğrenilirken, transfer için Beşiktaş'la anlaşıldığı belirtildi.
Ersan Gülüm, siyah-beyazlı formayı 5,5 sezon terlettikten sonra geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'e transfer olmuştu. Beşiktaş forması ile 126 resmi maça çıkan Ersan, 3 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu Çin ligine transfer olduğu dönemden bu yana ise 25 maçta görev yaptı.

Doğan Gündoğdu
 

Etiketler: Ersan Gülüm


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