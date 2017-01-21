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Son dakika haberleri! Esenyurt'ta polise silahlı saldırı

Esenyurt'ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yarlanan olmazken, polis kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlattı.

Son dakika haberleri! Esenyurtta polise silahlı saldırı

21 Ocak 2017 10:29
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı. Polis aracının camlarının açılan ateş sonucu parçalandığı görüldü.
Polis saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Polis helikopteri de zanlının yakalanması için yürütülen çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.

 Saldırganının attığı çantayı inceliyor

Esenyurt'ta polise ateş açtıktan sonra kaçan zanlının bıraktığı çanta incelemeye alındı. Çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi.

Esenyurt Bağlarçaşme Mahallesi 1123 Sokak'ta polis otosuna ateş açan zanlının yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor. 

Selim Bayraktar
 

Etiketler: Esenyurt


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