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Son dakika haberleri! FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada flaş gelişme

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin aralarında Ahmet, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliye talepleri reddedildi. Mahkeme dava dosyasını esasa dair görüşünü açıklaması için duruşma savcısına gönderdi.

Son dakika haberleri! FETÖnün medya yapılanmasına ilişkin davada flaş gelişme

13 Kasım 2017 16:53

FETÖ medya yapılanmasına ilişkin, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Tibet Sanlıman’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların tahliye talepleri alındı. Taleplerin alınmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçlamaların önemini gerekçe göstererek tutuklu 6 sanığın tahliye taleplerini reddetti. TBMM vekilinin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme diğer katılma taleplerini ise reddetti. Mahkeme dava dosyasını esas hakkındaki görüşünü açıklaması için duruşma savcısına göndererek duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

Başak Akbulut
 

 

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