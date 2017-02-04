Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesinde meydana gelen olayda, bölgede devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri 34 UZ 0891 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin ikazını dikkate almayan zanlı, ekiplerin bulunduğu araca uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı.

Olaydan sonra alarma geçen emniyet müdürlüğü ekipleri, araç plaka sorgusundan şüphelinin oturduğu adresi belirledi. Özel harekat ekipleri, zırhlı kobra araç desteği ile isminin Mehmet Ali Ş. olduğu tespit edilen şüphelinin evine baskın düzenlendi. Koç başı ile kırılarak girilen ev didik didik arandı. Şüpheliyi evde bulamayan ekipler, ikisi kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada saldırganın polise ateş ettiği mermilerin zırh delici bir özelliğe sahip olduğu öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda polisin, zanlıyı yakalamak için başlattığı soruşturma devam ediyor.

Orhan Erkılıç

