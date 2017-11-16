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Son dakika haberleri! Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari Şemdinli'deki çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberleri! Hakkaride 2 askerimiz şehit oldu

16 Kasım 2017 15:42

 Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nin güneyinde teröristlerle girilen çatışmada 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nin güneyinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını söyledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "16 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
 

 

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