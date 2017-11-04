Son dakika haberleri! Hakkari’de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı

Önceki gün Şemdinli’nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin’in naaşlarını Derecik beldesine bağlı Toklu mezrasına götürdükten sonra ilçeye döndükleri sıra askeri araç bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kazada bir yüzbaşı şehit olurken, 3 asker ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehit yüzbaşının naaşı helikopterle Van’a getirildi. Şehit yüzbaşı Burak Bilgin için saat 12.00’de Van’da düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından memleketi Bolu'ya uğurlanacağı belirtildi.

