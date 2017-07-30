Son dakika haberleri! Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Edinilen bilgilere göre, Hakkari-Van karayolu emniyetini almak maksadıyla Çukurca ilçesine bağlı Testere Sırtları mevkiinde konuşlanan unsurların personel değişimi esnasında Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız (26), mevziyi terk ederken aynı birlikteki diğer personel tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığı zannedilerek yanlışlıkla vuruldu. Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari-Van karayolu emniyetini almak maksadıyla Çukurca ilçesi Testere Sırtları mevkiinde tertiplenen unsurların personel değişimi esnasında Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız (26), mevzileri terk ederken aynı birlikteki diğer personel tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığı zannedilerek yanlışlıkla vuruldu. Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Akyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Akyıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abaçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Şehidin naaşının arkadaşlarının omzunda tören alanına getirilmesi ile başlayan tören, saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunması ile devam etti. Okunan duanın ardından Akyıldız'in naaşı, arkadaşlarının omzunda helikoptere taşınarak, memleketi Kütahya'ya gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.



