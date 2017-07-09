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Son dakika haberleri! Hatay'da polise saldırı: 2 şehit

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan asayiş ekiplerine teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 polis memuru şehit oldu.

Son dakika haberleri! Hatayda polise saldırı: 2 şehit

09 Temmuz 2017 23:02
Hatay'da polise silahlı saldırı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serinyol Mahallesi'nde devriye gezen asayiş ekipleri, kendilerine ateş açılan bir otomobili takip etti. Araçlarından inip Bölge Trafik karşısındaki ormanlık alana kaçmak isteyen teröristler ile çatışmaya giren 3 polis memuru yarandı.
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurlarından 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş operasyon başlatıldı.

Adem Karagöz - İsmet Biçen - Buğra Güney

 

 

 


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