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Son dakika haberleri! HDP, Kayseri'deki terör saldırısını kınadı

Halkların Demokratik Partisi, Kayseri'deki terör saldırısını kınadı.

Son dakika haberleri! HDP, Kayserideki terör saldırısını kınadı

17 Aralık 2016 12:11

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu kez Kayseri’de patlayan bomba çok sayıda ölüme ve yaralanmaya yol açtı. Bu saldırıyı da en sert biçimde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye’nin adım adım sürüklendiği şiddet girdabından büyük bir üzüntü duyuyor ve yaşanmakta olan acıları paylaşıyoruz.
Artık kınamalarla yetinilecek bir dönemi çoktan geçtik. Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için bugün hepimiz şiddet karşıtlığında, barış, demokrasi, adalet ve özgürlük duyguları etrafında bir arada durmalıyız.
Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşabilir, ülkeyi düze çıkarabilir, barış ve huzuru sağlayabiliriz. Umutlarımızı yitirmeden, bu gidişe dur demenin ilk adımı budur.
Çağrımız, hem iç hem de dış politikada gerginlik, kutuplaşma, düşmanlık, kaos ve çatışma üreten politikaların, dilin ve üslubun, uygulamaların derhal sonlandırılması yönündedir.
Bir kez daha yaşamını yitirenlere rahmet, tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz".
 


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