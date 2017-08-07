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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: 27 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir hafta yurt içinde 14'ü ölü, 13'ü teslim olmak üzere toplam 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: 27 terörist etkisiz hale getirildi

07 Ağustos 2017 10:09

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 518 operasyonda örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 150 kişi gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 74 kişi gözaltına alındı. Diğer yandan, FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında 448 kişi, sol terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 18 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda; 690’ı terör suçları, 157’si siber suçlar, 2 bin 511’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 358 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 14'ü ölü, 13'ü teslim olmak üzere toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan bilgilendirmede, Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Yalova illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 163 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 2 bin 696 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı, tespit edilen bin 194 kişiden 157’sinin gözaltına alındığı belirtildi.

İlker Turak 

 


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